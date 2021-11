Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin, Vienne ATELIER » Imaginez… votre audacieuse crèche de Noël ! » Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

ATELIER » Imaginez… votre audacieuse crèche de Noël ! » Abbaye de Saint-Savin, 20 décembre 2021, Saint-Savin. ATELIER » Imaginez… votre audacieuse crèche de Noël ! »

du lundi 20 décembre au lundi 27 décembre à Abbaye de Saint-Savin

D’où vient la tradition de la crèche de Noël ? Venez le découvrir et créez votre propre crèche de Noël (en argile) et repartez avec votre création !

5€/personne, inscription conseillée

Un atelier pour comprendre les origines de cette tradition et pour créer sa propre crèche de Noël, pour un souvenir inoubliable ! Abbaye de Saint-Savin place de la libération, 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T11:00:00 2021-12-20T12:00:00;2021-12-27T15:00:00 2021-12-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu Abbaye de Saint-Savin Adresse place de la libération, 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin lieuville Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin