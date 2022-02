Atelier Imagine ton monde miniature Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Mairie de Colomiers, le samedi 12 février à 15:30

Atelier Imagine ton monde miniature Samedi 12 février de 15h30 à 16h Notre planète recèle d'une multitude de mondes à différentes échelles. Nous ne voyons pas les mêmes choses si on est une fourmi ou un humain. A partir des matériaux que l'artiste a préparé (végétaux miniatures (lichens, mousses, fleurs séchées, algues, cailloux, argile sèche, ainsi que des déchets plastiques, et un ensemble de sculptures miniatures en prototype préparées, colles), créez votre propre monde dans lequel des êtres imaginaires miniatures de la taille de fourmi habitent. Gardez-le précieusement ou offrez-le à quelqu'un pour qu'il découvre votre monde imaginaire. D'une simple écorce de bois, de quelques morceaux de mousses peuvent jaillir un monde. Cet atelier fait prendre conscience de la variété des végétaux et de leur beauté, développe l'imaginaire par la composition plastique miniaturisée. En réutilisant les déchets plastiques de l'impression 3D pour la création, les participants sont également sensibilisés au recyclage des déchets plastiques propre à cette technique, par la création artistique.

