JEUDI 28 AVRIL 2022 (16H-20H) —————————– _Industrie, innovation et infrastructures_ —————————————— ### Objectifs Sous un format de 4 heures, l’objectif de l’atelier “Imagine ta start-up” est de sensibiliser un grand nombre d’étudiants à l’entrepreneuriat par le Learning by doing. L’atelier repose sur une approche par l’action. Il permet de : * Découvrir la créativité * Travailler un Business model Canvas * Apprendre à pitcher un projet Six équipes pluridisciplinaires de 7 étudiants travaillent pendant 2 heures sur le modèle économique de la start-up qu’elles choisissent de créer à l’issue d’un atelier de créativité d’une heure. ### A vos agendas ! 6 ateliers animés par une chargée de projet Entrepreneuriat de l’Université de Rennes 1 et de l’Université Rennes 2. * Jeudi 28 octobre 2021 : Travail décent et croissance économique * Jeudi 25 novembre 2021 : Education de qualité * Mardi 1er février 2022 : Bonne santé et bien-être * Mardi 29 mars 2022 : Consommation et production responsables * Jeudi 28 avril 2022 : Industrie, innovation et infrastructure * Mardi 7 juin 2022 : Egalité entre les sexes ### [**> JE M’INSCRIS <**](https://forms.office.com/r/ZTapFMtLpA) Viens te tester à la création d'entreprise en lien avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Thématique de cette séance : Industrie, innovation et infrastructures Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



