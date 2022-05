Atelier imagine Les Houches Musée montagnard Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Atelier imagine Les Houches Musée montagnard, 14 mai 2022, Les Houches. Atelier imagine Les Houches

Musée montagnard, le samedi 14 mai à 20:00

Atelier créatif de découpage, collage, coloriage pour transformer des reproductions de photos et cartes postales anciennes des Houches en paysage imaginaire et unique !

Entrée libre dans la limite des places disponibles (12 pers. max)

À partir d’anciennes vues des Houches, recrée le village selon ton imagination ! Musée montagnard 2 place de l’église, 74310 Les Houches, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Houches Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

