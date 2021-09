Aucamville Ancienne salle des fêtes Aucamville, Tarn-et-Garonne Atelier “Imagine et dessine ton Blason!” Ancienne salle des fêtes Aucamville Catégories d’évènement: Aucamville

Tarn-et-Garonne

Atelier “Imagine et dessine ton Blason!” Ancienne salle des fêtes, 19 septembre 2021, Aucamville. Atelier “Imagine et dessine ton Blason!”

Ancienne salle des fêtes, le dimanche 19 septembre à 15:00

A quelques pas des blasons peints dans l’église d’Aucamville, inscrite aux monuments historiques, l’association du patrimoine aucamvillois PAPA continue de transmettre l’histoire du village, ses anecdotes, à l’occasion d’une animation destinée tout particulièrement cette année aux plus jeunes. Chaque enfant pourra s’inspirer des blasons peints dans l’église, pour imaginer ensuite celui qui le représenterait le plus, le dessiner ou le peindre, et l’emporter ensuite à la maison ! Pour un meilleur encadrement, cette animation est proposée en 3 groupes, selon les âges des participants : – de 15h à 16h : les plus jeunes, de 5/6 ans – de 16h à 17h : de 6 à 9 ans – de 17h à 18h : 9 ans et + Pendant l’animation, les adultes pourront patienter en visitant l’église et ses blasons peints, à l’aide de la documentation qui sera affichée pour l’occasion.

8 enfants par groupe, entrée libre, respect des régles sanitaires en vigueur (dont pass sanitaire, port du masque et respect des gestes barrières).

Atelier “Imagine et dessine ton blason !”. Ancienne salle des fêtes 82600 Aucamville Aucamville Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aucamville, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Ancienne salle des fêtes Adresse 82600 Aucamville Ville Aucamville lieuville Ancienne salle des fêtes Aucamville