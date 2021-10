Nantes Cinématographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Atelier “Imaginaires futuristes” (9-12 ans) Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Atelier "Imaginaires futuristes" (9-12 ans)

Tarif plein 5€ / tarif réduit 3€
Nombre de places limité. Inscription par mail auprès de Simon Hindié : publics@lecinematographe.com

9-12 ans

À quoi pourrait ressembler notre monde dans le futur ? Venez voyager dans le temps et créer Dystopia, le film de notre monde imaginaire. Accompagnée par Ana et Erwan du collectif Le Thermogène, la recette bouillonne : mélanger différentes techniques (stop motion, utilisation d'un fond vert…), garnir le thème d'objets détournés, hacker le quotidien, délayer le géant dans le minuscule et saupoudrer le tout de poésie …Qui sait, c'est peut-être ainsi que nous vivrons dans l'avenir ?

Samedi 13 novembre de 10:00 à 12:00

Cinématographe (Le)
12B Rue des Carmélites
Nantes 44000

