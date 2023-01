Atelier Image-Magie Précy-sous-Thil, 15 février 2023, Précy-sous-Thil . Atelier Image-Magie 6 Rue du Serein MEDIATHEQUE DE LA BUTTE DE THIL Précy-sous-Thil Côte-d’Or MEDIATHEQUE DE LA BUTTE DE THIL 6 Rue du Serein

Atelier dans le cadre du Festival Tournez Bobines

Tu as toujours voulu devenir un super-héros ?

Alors cet atelier est fait pour toi !

Animé par la réalisatrice Mathilde Buy

Dans cet atelier tu pourras apprendre la « magie

du cinéma » en réalisant un court métrage dont le

synopsis est le suivant :

« Tu as des super-pouvoirs et tu te présentes à un

casting pour jouer dans un film fantastique »

Tu pourras alors choisir ton pouvoir et avec l’aide

de la réalisatrice Mathilde Buy, tu découvriras

comment sont créés les trucages fondamentaux

Inscription obligatoire contact@mediatheque-de-thil.fr +33 3 80 64 71 85

