L’atelier permettra aux participant·es de se familiariser avec du matériel image et lumière. Il sera question de mettre en valeur l’image cinématographique par des choix esthétiques afin que chaque plan créé raconte une histoire et transmette une émotion. Par groupe, les rôles alterneront entre la personne en charge de l’image, du cadre, de la lumière, et la personne servant de modèle.

Inscription obligatoire. Atelier limité à 20 participants.

Atelier permettant de se familiariser avec du matériel image et lumière.

2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T17:00:00

