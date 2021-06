Atelier illustration Montbouy, 9 juin 2021-9 juin 2021, Montbouy.

Atelier illustration 2021-06-09 – 2021-06-09

Montbouy 45230 Montbouy

Un atelier ludique et créatif pour les enfants de 7 à 12 ans où ils trouveront toutes les clés pour apprendre à dessiner des petits animaux rigolos au stylo à bille et au crayon de couleur. Ils n’ont rien à apporter, tout le matériel est fourni.

Au programme : les techniques de base de tracé et de coloriage avec des exercices aussi jolis que drôles, puis à partir d’une petite histoire racontée aux enfants, création d’animaux et d’un story-board qui les amènera à découvrir l’univers du dessin narratif.

Animé par Hélène LETT, sur réservation, durée 1h30.

maison.prodigieuse@gmail.com +33 6 70 48 63 01 http://www.lamaisonprodigieuse.fr/

Maison Prodigieuse