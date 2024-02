ATELIER ILLUSTRATION MARQUE-PAGES Saint-Clément-de-Rivière, mercredi 21 février 2024.

ATELIER ILLUSTRATION MARQUE-PAGES Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Viens passer un moment créatif illustre tes marques pages à l’aquarelle, crayons et stylos.

Nous jouerons avec la fusion des couleurs et différentes techniques pour créer de jolis motifs de ton choix (fleurs, personnages, paysages…).

À la fin de l’atelier, tu repartiras avec tes créations (à garder ou à offrir pour la Saint-Valentin, la fête des grands-mères…).

Viens passer un moment créatif illustre tes marques pages à l’aquarelle, crayons et stylos.

Nous jouerons avec la fusion des couleurs et différentes techniques pour créer de jolis motifs de ton choix (fleurs, personnages, paysages…).

À la fin de l’atelier, tu repartiras avec tes créations (à garder ou à offrir pour la Saint-Valentin, la fête des grands-mères…).

Atelier animé par Valérie « ValFantasy », ouvert à tous, débutants ou confirmés, à partir de 7 ans.

15€ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:30:00

fin : 2024-02-21 12:00:00

290 Parc de Saint Sauveur

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie animations@tourisme-picsaintloup.fr

L’événement ATELIER ILLUSTRATION MARQUE-PAGES Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2024-02-02 par OT DU GRAND PIC ST LOUP