Loire-Atlantique Lavau-sur-Loire Un atelier pour s’initier à la BD ou au manga

A partir de 8 ans Léa Mazé écrit et dessine pour le public jeunesse. Après l’épopée fantastique Elma, une vie d’ours, elle réalise la bande dessinée Les Croques. bibliotheque.lavausurloire@estuaire-sillon.fr +33 2 40 04 08 76 Lavau-sur-Loire

