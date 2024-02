Atelier illustration 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer, samedi 9 mars 2024.

ATELIER ILLUSTRATION

Samedi 9 mars de 14h30 à 16h30 à la médiathèque municipale

Rencontre et atelier illustration avec avec Marie FARDET – Illustratrice, organisés par la médiathèque et la librairie la Gède aux livres, dans le cadre du Printemps des Poètes.

Un atelier poétique pour plonger au cœur de la nuit, découvrir ses animaux, étoiles et constellations. S’appuyant sur l’album « Au pays de Croâ sans lune », un conte traditionnel sera lu et accompagné en musique par l’artiste. Les enfants seront également initiés à la technique de l’aquarelle.

Gratuit. À partir de 6 ans. Inscription indispensable auprès de la médiathèque.

11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer
Batz sur mer
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 23 89 51
mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
http://www.mediatheque.batzsurmer.fr
https://www.ot-batzsurmer.fr/atelier-illustration-atelierillustration.html

