Atelier « Illusion d’optique » Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Atelier « Illusion d’optique » Mauléon, 30 janvier 2022, Mauléon. Atelier « Illusion d’optique » Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon

2022-01-30 – 2022-01-30 Place de l’Hotel de Ville Musée

Mauléon Deux-Sèvres Partez à la découverte du thaumatrope, l’un des plus anciens instruments d’illusions d’optique. Les participants pourront créer un petit thaumatrope en imaginant et dessinant des images sur un disque tournant pour qu’elles se mettent à bouger.

Atelier à partir de 6 ans. Partez à la découverte du thaumatrope, l’un des plus anciens instruments d’illusions d’optique. Les participants pourront créer un petit thaumatrope en imaginant et dessinant des images sur un disque tournant pour qu’elles se mettent à bouger.

Atelier à partir de 6 ans. +33 6 71 68 67 16 Partez à la découverte du thaumatrope, l’un des plus anciens instruments d’illusions d’optique. Les participants pourront créer un petit thaumatrope en imaginant et dessinant des images sur un disque tournant pour qu’elles se mettent à bouger.

Atelier à partir de 6 ans. ©Agglo2B

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Mauléon Adresse Place de l'Hotel de Ville Musée Ville Mauléon lieuville Place de l'Hotel de Ville Musée Mauléon Departement Deux-Sèvres

Mauléon Mauléon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon/

Atelier « Illusion d’optique » Mauléon 2022-01-30 was last modified: by Atelier « Illusion d’optique » Mauléon Mauléon 30 janvier 2022 Deux-Sèvres Mauléon

Mauléon Deux-Sèvres