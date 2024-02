ATELIER IKÉBANA Saint-Même-le-Tenu Machecoul-Saint-Même, mercredi 6 mars 2024.

ATELIER IKÉBANA Saint-Même-le-Tenu Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

L’ikébana est une forme d’art floral japonnais. Monique Paulat, qui la pratique depuis de nombreuses années, est habituée à partager son savoir au cours d’ateliers et de rencontres. Elle présentera à A Même de Lire la confection de plusieurs bouquets et échangera avec le public sur cet art qui s’inscrit dans une démarche plus globale, proche du zen. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06 16:30:00

Saint-Même-le-Tenu Place de l’église

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire amemedelire@gmail.com

