Atelier Ikebana Biganos Biganos Catégories d’évènement: Biganos

Gironde

Atelier Ikebana Biganos, 26 mars 2022, Biganos. Atelier Ikebana Rue de la Verrerie Petite salle de réunion Biganos

2022-03-26 – 2022-03-26 Rue de la Verrerie Petite salle de réunion

Biganos Gironde Biganos EUR Atelier Ikebana (art floral japonais) – Association La Molène Atelier Ikebana (art floral japonais) – Association La Molène +33 6 58 32 78 19 Atelier Ikebana (art floral japonais) – Association La Molène Association La Molène

Rue de la Verrerie Petite salle de réunion Biganos

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Biganos, Gironde Autres Lieu Biganos Adresse Rue de la Verrerie Petite salle de réunion Ville Biganos lieuville Rue de la Verrerie Petite salle de réunion Biganos Departement Gironde

Biganos Biganos Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biganos/

Atelier Ikebana Biganos 2022-03-26 was last modified: by Atelier Ikebana Biganos Biganos 26 mars 2022 Biganos Gironde

Biganos Gironde