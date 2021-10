ATELIER I Les Fresques urbaines Halle Tropisme, 16 octobre 2021, Montpellier.

ATELIER I Les Fresques urbaines

Halle Tropisme, le samedi 16 octobre à 14:30

### **Les Fresques urbaines** **Façades, tampons encreurs et dessin !** Imagine la façade de tes rêves et participe à la création d’une fresque collective à l’aide du dessin et de tampons encreurs ! -Temps 1 : se familiariser Production individuelle – A3 blanc en amont de la réalisation de la fresque: à partir de tampons encreurs crée tes façades. Travail sur les rythmes et les matières ! -Temps 2 : la fresque La réalisation de la fresque est l’occasion de créer du lien entre les participants, de développer la créativité et la sensibilité. La «construction» de cette fresque collective se réalisera à plusieurs. A partir de dessins de contours de façade (réalisés en amont), le public viendra imaginer et réaliser ses façades. Sur de grands plans verticaux, format A0, ou impression sur papier type « papier peint », fixés verticalement. 2 Ateliers d’1h30. Proposé par Katia Samari, plasticienne scénographe et intervenante pour la MAOM. Gratuit – Sur inscription.

Sur inscription

Journées nationales de l’architecture

Halle Tropisme 121 rue fontcouverte montpellier Montpellier Croix d’Argent Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T17:30:00