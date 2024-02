Atelier « I.A. : C’est quoi ? » Le Dôme Caen, samedi 23 mars 2024.

Atelier « I.A. : C’est quoi ? » Le Dôme Caen Calvados

Intelligences artificielles. IA. Depuis plusieurs mois, ce mot est sur toutes les lèvres. Il fascine autant qu’il inquiète. De quoi s’agit-il vraiment ?

Dall-E, MidJourney, Firefly, ChatGPT, … Depuis plusieurs mois, ces noms défraient la chronique. Ces intelligences artificielles dites “génératives” inquiètent autant qu’elles fascinent. Il faut dire que leurs capacités relèvent quasiment du magique et nous sommes déjà nombreuses et nombreux à nous être laissé tenter. Impossible de résister à la tentation de leur faire rédiger une dissertation ou produire une image correspondant en tout point à vos besoins.

Mais savez-vous ce que sont ces intelligences artificielles ? Comment elles fonctionnent, se “nourrissent” et se développent ? Sont-elles utiles, dangereuses, fiables ? Et finalement, sont-elles réellement intelligentes ?

Venez le découvrir et en discuter avec les équipes de “Incaya”. Après avoir conçu en 2021 la “FauneCam”, un piège photographique connecté aujourd’hui utilisé dans le cadre de programme de sciences participatives tels que “Piqu’en ville”, cette société “Incaya” a décidé de poursuivre ses recherches numérico-naturalistes avec le Centre permanent d’initiatives du Calvados et Le Dôme. Son nouveau défi : développer un programme d’intelligence artificielle capable de détecter et de reconnaître les papillons nocturnes.

Le sujet vous intéresse ? Alors, inscrivez-vous dès à présent et rejoignez une communauté de passionné·e·s qui partagent votre curiosité pour la science, la technologie et la nature.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

L’événement Atelier « I.A. : C’est quoi ? » Caen a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Caen la Mer