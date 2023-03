L’Inspiration au Coeur de la Matière Atelier HUMUS, 1 avril 2023, Saint-Valérien.

L’Inspiration au Coeur de la Matière 1 et 2 avril Atelier HUMUS

Je reçois le public dans mon atelier ouvert sur le jardin attenant à ma maison. Dans cet atelier, je créé mes oeuvres et mes recherches en différents matériaux, argile cuite, ocre, ciment, résine, bronze ou pastel.

L’été j’y propose également des stages pour développer l’expression personnelle des personnes à partir de 14 ans.

Lors de cette exposition, les visiteurs pourront voir mes sculptures et pastels et s’essayer à mon approche de la créativité avec l’argile ou la couleur à tout moment entre 10 h et 18h, sans inscription, les 1 et 2 avril 2023.

Une boisson fraiche ou chaude leur sera également proposée.

Atelier HUMUS 267 Lieu-dit La Colonnerie 89150 Saint Valérien Saint-Valérien 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « alixvonderweidt@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662088920 »}, {« type »: « link », « value »: « http://alix-vonderweidt-art.e-monsite.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

sculpture céramique

Alix Vonderweidt