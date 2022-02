Atelier : huiles végétales et eaux florales Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 19 mars 2022 à 10h à la Ferme d’en Haut, vous apprendrez à fabriquer une lotion nettoyante.** Comment choisir son eau florale ou son huile végétale ? Comment les utiliser pour prendre soin de sa peau ? Cet atelier répondra à vos questions. Vous réaliserez une lotion nettoyante. **Inscriptions en ligne à partir du 4 mars 2022 :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-huiles-v](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-huiles-v) **Renseignements auprès du service développement durable :** **Tél. :** 03 20 43 19 50 **Mail :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

