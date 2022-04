Atelier Huiles essentielles ” Une maison sans charge toxique”. Chantelle Chantelle Catégories d’évènement: Allier

Atelier Huiles essentielles " Une maison sans charge toxique". Chantelle, 16 avril 2022, Chantelle. Rendez-vous au Moulin de Chantelle Le Vieux Moulin – Lieu-dit Truelle

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-16 11:30:00

Chantelle Allier Chantelle Vous découvrez les meilleures huiles essentielles pour purifier votre maison

et remplacer les produits polluants. Vous fabriquez votre spray ménager

moulindechantelle@gmail.com +33 6 50 96 26 86 https://fabrique-nature.fr/home/moulin-chantelle/

