2023-01-28 – 2023-01-28

Côte-d’Or Thorey-sous-Charny Quelles huiles essentielles pour la saison d’hiver ? Comment les utiliser ? Après une partie théorique qui vous permettra d’acquérir des bases concrètes et pratiques, vous fabriquerez votre baume « respiratoire » ; je vous partagerai aussi d’autres recettes pour les maux de l’hiver. bibliothorey@gmail.com Place de la mairie Bibliothorey Thorey-sous-Charny

