Atelier huiles essentielles Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Deux-Sèvres

Atelier huiles essentielles Airvault, 27 mars 2022, Airvault. Atelier huiles essentielles Airvault

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 11:30:00

Airvault Deux-Sèvres Airvault Un atelier huiles essentielles est proposée par Caroline Fouillet, naturopathe, et Estelle Poirault, coach bien être, le dimanche 27 mars, de 10 h à 11 h 30, à Airvault. Réservations : 06 37 02 65 09. Tarifs : 15 €. Un atelier huiles essentielles est proposée par Caroline Fouillet, naturopathe, et Estelle Poirault, coach bien être, le dimanche 27 mars, de 10 h à 11 h 30, à Airvault. Réservations : 06 37 02 65 09. Tarifs : 15 €. +33 6 37 02 65 09 Un atelier huiles essentielles est proposée par Caroline Fouillet, naturopathe, et Estelle Poirault, coach bien être, le dimanche 27 mars, de 10 h à 11 h 30, à Airvault. Réservations : 06 37 02 65 09. Tarifs : 15 €. OT AVT

Airvault

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Airvault, Deux-Sèvres Autres Lieu Airvault Adresse Ville Airvault lieuville Airvault Departement Deux-Sèvres

Airvault Airvault Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/airvault/

Atelier huiles essentielles Airvault 2022-03-27 was last modified: by Atelier huiles essentielles Airvault Airvault 27 mars 2022 Airvault Deux-Sèvres

Airvault Deux-Sèvres