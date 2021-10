Amilly Médiathèque d'Amilly Amilly Atelier hors-les-murs [Médiathèque d’Amilly] – Parler en oiseau avec Marie Lelouche Médiathèque d’Amilly Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

Atelier de création en réalité augmentée Aux côtés de Marie Lelouche, venez animer votre bestiaire issu de l’ouvrage le Chez-soi des animaux ! L’atelier s’appuiera sur la lecture d’extraits du livre pour enfants Le Chez soi des animaux de Vinciane Despret. Philosophe et éthologue, Vinciane Despret raconte aux enfants des histoires sur le rapport qu’entretiennent les animaux avec leur habitat et leur identité. Les livres de cette chercheuse nourrissent depuis plusieurs mois le projet d’exposition de Marie Lelouche. Lecture animée par Bastien, médiathécaire d’Amilly. Atelier gratuit et accessible à partir de 8 ans. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et Pass Sanitaire requis à partir de 12 ans. Réservation nécessaire : mediatheque.amilly@agorame.fr / 02.38.90.09.55

Voir https://www.lestanneries.fr/

Dans le cadre d'une journée artistique issue d'un partenariat entre la Médiathèque d'Amilly et Les Tanneries – Centre d'art contemporain, venez rencontrer l'artiste plasticienne Marie Lelouche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T18:00:00

