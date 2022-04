Atelier Hoël Duret – création artistique pour les enfants Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire Un samedi par mois a` 15h, le service des Publics vous propose un atelier de pratique artistique en lien avec l’exposition “Cont#ct” d’Hoël Duret

À partir de 5 ans https://billetterie.cccod.fr/etablissement/76bd5165-1cd1-4d01-b091-a15923cc3c9e/evenement/1ee38985-f950-fe21-66b3-8cfcd66e271c Un samedi par mois a` 15h, le service des Publics vous propose un atelier de pratique artistique en lien avec l’exposition “Cont#ct” d’Hoël Duret

