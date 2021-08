En ligne En ligne En ligne, île de France ATELIER Histoire de l’Art – Fauvisme et Expressionnisme En ligne En ligne Catégories d’évènement: En ligne

île de France

ATELIER Histoire de l’Art – Fauvisme et Expressionnisme En ligne, 15 septembre 2021, En ligne. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 septembre 2021

de 19h à 20h30

payant

Thème: Fauvisme et Expressionnisme Venez découvrir dans chaque atelier un thème différent et varié : un peintre, un courant artistique contemporain. L’atelier est accessible à tous, quel que soit votre niveau. Il suffit d’avoir envie de découvrir, d’approfondir, d’apprécier et surtout de se faire plaisir. Dans ces ateliers je vous invite observer l’évolution de l’art, replacer la création artistique dans son époque, son contexte, la vie de l’artiste, découvrir les techniques, tenter de lire une œuvre y déchiffrer les messages, en savourer l’esthétisme : l’histoire de l’art vous invite à l’ouverture, à la réflexion et à la délectation. Les ateliers proposent une approche vivante de l’art. C’est dans une ambiance détendue et conviviale où chacun pourra s’exprimer si il le souhaite et en toute simplicité. Il s’agit d’une séance en ligne via ZOOM. Inscrivez-vous et vous vous recevrez le lien ZOOM avant l’évènement. Merci de vous désinscrire à temps si vous ne pouvez pas assister à l’évènement. Animations -> Atelier / Cours En ligne En ligne En ligne 75000 Contact :La Villette 0685571288 cala.camus@hotmail.fr https://www.meetup.com/atelierspascalec https://www.facebook.com/atelierspascalec Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Ados;Expos;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-15T19:00:00+02:00_2021-09-15T20:30:00+02:00

mATISSE

Détails Catégories d’évènement: En ligne, île de France Autres Lieu En ligne Adresse En ligne Ville En ligne lieuville En ligne En ligne