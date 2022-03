Atelier Histoire Collaborative #08 – Club Mosaïque Club Mosaïque Esch-sur-Alzette Catégories d’évènement: Canton Esch-sur-Alzette

Atelier d’histoire pour HistorEsch Club Mosaïque – Atelier Histoire Collaborative #08 Venez partager vos histoires à partir de d’objets personnels, en lien avec la ville d’Esch. Amenez vos idées et des photos de lieux pour préparer la balade d’enregistrement des témoignages qui aura lieu le samedi de Nuit de la Culture.

Gratuit / Être habitant ou ancien habitant de la ville d’Esch-sur-Alzette / Amener un objet personnel ou des souvenirs de lieux en lien avec Esch-sur-Alzette

Amenez des objets de votre vécu en lien avec Esch ainsi que vos souvenirs et photos des lieux d’Esch. Club Mosaïque 31-37 Rue Léon Metz, L-4238 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Dellhéicht Canton Esch-sur-Alzette

