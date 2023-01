ATELIER HIÉROGLYPHES Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’Évènement: Hérault

Le jeudi 23/02/2023 à 14h15 à Médiathèque municipale Jean Arnal Jeudi 23 février à 14h15 à la Médiathèque, Elsa Froppier, égyptologue, vous proposera de vous transformer en apprenti scribe lors d’un atelier autour des hiéroglyphes. Vous tenterez de comprendre le fonctionnement de l’écriture égyptienne et vous vous exercerez à reproduire des signes. Vous pourrez également utiliser le calame pour écrire votre prénom sur du papyrus, tel un pharaon. + d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque) Atelier hiéroglyphes

Le jeudi 23/02/2023 à 14h15 à Médiathèque municipale Jean Arnal +33 4 67 84 40 96 Médiathèque SMT

