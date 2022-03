Atelier hiéroglyphes avec Pierre Gemme, à la Librairie Polinoise Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Atelier hiéroglyphes avec Pierre Gemme, à la Librairie Polinoise Poligny, 16 mars 2022, Poligny. Atelier hiéroglyphes avec Pierre Gemme, à la Librairie Polinoise Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny

2022-03-16 – 2022-03-16 Librairie Polinoise 3 Rue Travot

Poligny Jura Poligny Jura Bourgogne-Franche-Comté Le Mercredi 16 Mars à 14h30 Viens écrire ton prénom en hiéroglyphes et rencontrer Pierre Gemme pour sa collection destinée aux 6-8 ans “Les petits mystères d’Egypte”. Viens rencontrer l’auteur de cette série d’enquêtes au cœur de l’Egypte ancienne et amuse-toi à écrire ton prénom en hiéroglyphes sur un parchemin !

