Atelier herboristerie sensible au fil des saisons Plouvien, 19 mars 2022, Plouvien.

Atelier herboristerie sensible au fil des saisons Yourte Ty Z’Ateliers Lieu-dit Croas Paol Plouvien

2022-03-19 14:00:00 – 2022-03-19 18:00:00 Yourte Ty Z’Ateliers Lieu-dit Croas Paol

Plouvien Finistère Plouvien

A partir du mois de février 2022, l’Effet Flore et Ty Z’Ateliers vous proposent un cycle de 7 Balades/Ateliers d’une demi-journée par mois. Vous explorerez la vallée de l’aber wrac’h et les différents milieux écologiques présents (sous-bois, chemins, talus, bord de rivière, prairies ) et observerez l’arrivée et le développement de des plantes de l’hiver à l’été. Vous apprendrez à les reconnaitre à les cueillir avec respect et soin et à confectionner vos propres remèdes simples et efficaces.

En mars, vous découvrirez les plantes du renouvellement la patience, le pissenlit, la ronce, le bouleau, le prunellier.

fcreachcadec@gmail.com +33 6 95 17 81 12 https://www.leffetflore.bzh/

A partir du mois de février 2022, l’Effet Flore et Ty Z’Ateliers vous proposent un cycle de 7 Balades/Ateliers d’une demi-journée par mois. Vous explorerez la vallée de l’aber wrac’h et les différents milieux écologiques présents (sous-bois, chemins, talus, bord de rivière, prairies ) et observerez l’arrivée et le développement de des plantes de l’hiver à l’été. Vous apprendrez à les reconnaitre à les cueillir avec respect et soin et à confectionner vos propres remèdes simples et efficaces.

En mars, vous découvrirez les plantes du renouvellement la patience, le pissenlit, la ronce, le bouleau, le prunellier.

Yourte Ty Z’Ateliers Lieu-dit Croas Paol Plouvien

dernière mise à jour : 2022-03-07 par