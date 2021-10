Atelier herboristerie : Le calendula dans tous ses états Perche en Nocé, 28 octobre 2021, Perche en Nocé.

Atelier herboristerie : Le calendula dans tous ses états 2021-10-28 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-28 17:00:00 17:00:00 Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé 61340

Le Calendula dans tous ses états : Clara et Evelyne, de l’association Jardin de Simples, vous invitent à vous émerveiller des secrets du Calendula (la fleur de souci bien connue au jardin), plante que vous pourrez facilement cueillir et préparer chez vous. Nous ferons ensemble différentes préparations : macération huileuse, baume… Le calendula a de nombreuses propriétés et utilisations en cosmétique, remède naturel ou encore en cuisine et devient incontournable quand on y a pris goût ! Pour remporter vos préparations, apportez plusieurs petits pots par personne !

Prévoir petits pots en verre avec couvercles.

+33 2 33 25 70 10

