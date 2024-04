Atelier herboristerie : initiation France, mercredi 15 mai 2024.

Atelier herboristerie : initiation Frédéric Michenet, cueilleur et animateur sur Les Chemins de la Nature, vous initie aux différentes méthodes d’utilisation des plantes médicinales. Mercredi 15 mai, 13h30 France 30 € plein tarif / 25 € tarif réduit et PASS Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, carte Cézam,

Le monde des plantes médicinales vous interpelle, mais vous ne savez pas par où commencer ? Dans cette myriade de connaissances, Frédéric Michenet, cueilleur et animateur sur les Chemins de la Nature, vous invite à le suivre et à vous laisser porter lors de cet atelier découverte. Vous y apprendrez à faire vos premiers pas dans cette discipline riche et passionnante, et découvrirez des méthodes simples pour avancer pas à pas dans votre compréhension de l’herboristerie. Sur réservation – Atelier adultes / Billetterie ouverte à partir du lundi 11 mars 2024.

contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
02 41 498 498

