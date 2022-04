Atelier « Herboristerie familiale »

Atelier « Herboristerie familiale », 4 juin 2022, . Atelier « Herboristerie familiale »

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 15:30:00 EUR 0 0 Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, l’association « Brin d’herbe » propose un atelier familial autour des plantes médicinales au jardin.

