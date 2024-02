ATELIER HERBORISTERIE FAMILALE A L’ATELIER DE KATIA BAUR Cardeilhac, vendredi 8 mars 2024.

ATELIER HERBORISTERIE FAMILALE A L’ATELIER DE KATIA BAUR Cardeilhac Haute-Garonne

Comment renouer avec des pratiques et des savoirs ancestraux venez faire connaissance avec les plantes médicinales proches de chez vous et apprenez à les utiliser pour votre bien-être

Je vous propose de partir en voyage à la rencontre de 80 plantes communes qui forment le socle de la pharmacopée européenne. Nous évoquerons aussi quelques recettes de tisanes et des bonus avec de l’argile, du charbon, de la gelée royale, propolis, fucus, lithotamne, spiruline, élixir du suédois.

Animé par Katia Baur de l’association Follement sages, délicieusement sauvages

Inscription obligatoire, places limitées

Durée 2h

En présentiel ou en visio (le lien vous sera communiqué après l’inscription)5 EUR.

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08 21:00:00

A L’ATELIER DE KATIA BAUR 22 Route de Saint-marcet

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie delaplante.aupied@orange.fr

