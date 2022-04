ATELIER HERBORISTERIE : ENTRE SERPES ET POTIONS – PAR NATURE ANCESTRALE Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Saint-Georges-sur-Loire EUR 80 Vous apprendrez à reconnaître, cueillir et transformer les simples plantes qui nous entourent afin de soulager les maux du quotidien.

Vous repartirez avec un livret de stage ainsi que les remèdes que vous aurez fabriqués sur place. Age minimum : 16 ans

Lors d'une journée complète, Frédéric Michenet vous apprendra les bases de l'herboristerie pratique et familiale. contact@naturancestrale.fr +33 6 49 15 56 16

