ATELIER Herboristerie Bergesserin, 12 juin 2022

Parc Acro'Bath 377 Route du 4ème Bataillon de Choc Bergesserin

2022-06-12 – 2022-06-12 Parc Acro’Bath 377 Route du 4ème Bataillon de Choc

Bergesserin Saône-et-Loire Bergesserin Saône-et-Loire

EUR 20 20 Découverte des vertus des plantes aromatiques et médicinales ainsi que les recettes de fabrication de macérations solaires de fleurs sauvages. Vous réaliserez vous-même le célèbre

‘Vinaigre des 4 voleurs’, un antibactérien naturel élaboré au Moyen-Age lors des épidémies de peste qui reste aujourd’hui un remède efficace et multifonctions, une sorte de lotion glycoalcoolique médiévale …

Vinaigre, épices, plantes et flacons sont fournis, vous repartez avec votre préparation.

Animé par Diane Loury, spécialiste des plantes sauvages.

ADOS ADULTES

http://www.acrobath.com/

Parc Acro’Bath 377 Route du 4ème Bataillon de Choc Bergesserin

