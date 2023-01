Atelier Herboristerie avec Dorothée de l’Arpente Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’Évènement: Finistère

Atelier Herboristerie avec Dorothée de l'Arpente
37 Lieu-dit Mesmeur Cidrerie Kerné Pouldreuzic Finistère
2023-02-06

Finistère Lors de cet atelier, découvrez les cures de Printemps : Lesquelles ? Pourquoi ? Comment ?

Sur inscription. marketing@cidre-kerne.fr

