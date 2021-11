Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Atelier Herboristerie avec Dorothée de l’Arpente. Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Atelier Herboristerie avec Dorothée de l’Arpente. Pouldreuzic, 22 novembre 2021, Pouldreuzic. Atelier Herboristerie avec Dorothée de l’Arpente. Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

2021-11-22 – 2021-11-22 Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur

Pouldreuzic Finistère Pouldreuzic Soutenez votre système immunitaire, en confectionnant votre teinture mère d’échinacée et autres pistes naturo.

Sur inscription, port du masque obligatoire. marketing@cidre-kerne.fr Soutenez votre système immunitaire, en confectionnant votre teinture mère d’échinacée et autres pistes naturo.

Sur inscription, port du masque obligatoire. Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Ville Pouldreuzic lieuville Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic