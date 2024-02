ATELIER HERBORISTERIE (APPROFONDISSEMENT) CHEMILLE Chemillé-en-Anjou, mercredi 11 septembre 2024.

ATELIER HERBORISTERIE (APPROFONDISSEMENT) CHEMILLE Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en herboristerie et acquérir plus d’aisance dans l’utilisation des plantes, cet atelier est pour vous !

L’herboristerie vous parle, et vous souhaitez approfondir le sujet. Oui, mais comment ? Frédéric Michenet, cueilleur et animateur sur les Chemins de la Nature, vous transmet l’essentiel des compétences nécessaires, pour acquérir une aisance et une autonomie dans l’apprentissage de l’herboristerie.

Atelier adulte / Sur réservation / Billetterie ouverte à partir du lundi 11 mars 2024 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-11 13:30:00

fin : 2024-09-11 17:30:00

CHEMILLE 1 Rue de l’Arzillé

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

L’événement ATELIER HERBORISTERIE (APPROFONDISSEMENT) Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire