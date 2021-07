Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Atelier herboriste pratique Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Atelier herboriste pratique 2021-07-07 – 2021-07-07 Couvent des Cordeliers Artemisia Museum

Forcalquier Alpes de Haute-Provence EUR 30 30 Plongez au cœur des secrets de plantes mythiques telles que le thym, la lavande, le romarin, la sauge, l’immortelle… Riche de toutes ces nouvelles connaissances, vous réaliserez un macérât huileux. communication@uess.fr +33 4 92 72 50 68 https://www.artemisia-museum.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Lieu Forcalquier Adresse Couvent des Cordeliers Artemisia Museum Ville Forcalquier