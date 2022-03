Atelier « Herbier poétique » [Jeune public] Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

« Tous les matins je me promène avec le sécateur et fais leur toilette aux fleurs, avant la mienne. » (Lettre de Stéphane Mallarmé à sa fille Geneviève, 27 mai 1897) Après une découverte sensorielle du jardin, les enfants seront invités à réaliser leur herbier poétique pour garder un souvenir des arbres et des fleurs si chers au poète.

Pour le jeune public uniquement. Gratuit. Réservation obligatoire.

Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne

