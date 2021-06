Atelier herbier papier pour enfants Les Jardins du Muséum, 19 juin 2021-19 juin 2021, Toulouse.

**Les ateliers écotones vous proposent de réaliser un herbier en papiers colorés découpés.** Violette, bouton d’or, coquelicot, tulipe, pensée, myosotis, pâquerette… On connaît tout un tas de noms de fleurs, mais les connaissons-nous vraiment ? Et si on passait par la création pour se familiariser avec elles ? Les ateliers écotones vous proposent de réaliser un herbier en papiers colorés découpés. Pétales et sépales, pistils et étamines, calices et corolles… On cueillera de jolis mots et on utilisera un bouquet de couleurs pour comprendre et composer de jolies fleurs. ### Plus d’infos [Site du museum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=60566177) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 19 juin : 14h30 à 17h * 7 à 12 ans

Tarifs : 1 place enfant (tarif unique atelier 10€) + 1 place adulte (tarif entrée Jardins, plein 3€ ou réduit 2€) = 2 placesInscription en ligne dans la limite des places disponibles

Les Jardins du Muséum Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T11:59:00