Paris Bibliothèque L'Heure joyeuse île de France, Paris Atelier | Herbier imaginaire Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier | Herbier imaginaire Bibliothèque L’Heure joyeuse, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 16h à 17h30

gratuit

Laisse ton imagination s’emparer de ton herbier! L’objectif de cet atelier sera de créer une planche de botaniste, d’imaginer des fleurs et des plantes et d’inventer leurs noms. Un travail ludique de découpe et d’écriture. Public: À partir de 8 ans En savoir plus sur les autres animations de la bibliothèque L’Heure Joyeuse Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

10 : Cluny – La Sorbonne (90m) 4 : Saint-Michel (194m)

Contact :Bibliothèque L’Heure Joyeuse 0180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://bibliotheques.paris.fr/ https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin/ 0180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-27T16:00:00+01:00_2021-11-27T17:30:00+01:00

Médiathèque de la Vallée de Munster

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque L'Heure joyeuse Adresse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Ville Paris lieuville Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris