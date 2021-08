Haguenau Musée Historique Bas-Rhin, Haguenau Atelier « herbier hybrique » Musée Historique Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Atelier « herbier hybrique » Musée Historique, 18 septembre 2021, Haguenau.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Historique Gratuit. Entrée libre. De 3 à 11 ans.

Au coeur même de l’exposition temporaire « forêt contemporaine » les enfants pourront découvrir une oeuvre imaginative en lien avec les herbiers et pourront créer leur propre herbier. Musée Historique 9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau Haguenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

