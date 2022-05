Atelier herbier au musée par Manolita Filippi de l’association Horti Tutti Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 5 juin 2022, Paris.

Le dimanche 05 juin 2022

de 14h30 à 18h00

. gratuit Entrée libre dans la limite de 10 personnes, inscription sur place le jour de l’atelier.

Pour cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins, venez réaliser un herbier le dimanche 5 juin au musée!

Proposé par l’association Horti Tutti, l‘atelier herbier s’adresse à toutes et à tous, petits et grands et invite à observer et herboriser les plantes spontanées en milieu urbain, dans le jardin du musée de la Vie romantique.

Munis de loupes de botanistes, les participants découvriront de manière ludique, leur histoire, le rôle des botanistes – en particulier celui des femmes au XIXe siècle – et leur importance face au changement climatique, thème de l’édition 2022 des Rendez-vous aux jardins.

Les participants pourront s’adonner à la confection d’une planche d’herbier et la conserver : une invitation à poursuivre chez soi !

Atelier en famille, dès 7 ans, matériel fourni.

Activité gratuite

En savoir + sur la manifestation : https://bit.ly/3wgi8e0 Programme national : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris

Contact : https://museevieromantique.paris.fr/fr/agenda/rendez-vous-au-jardin-3-5-juin-2022 0155319567 https://www.facebook.com/museevieromantique https://www.facebook.com/museevieromantique

