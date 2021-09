Maromme Complexe sportif Vauquelin Maromme, Seine-Maritime Atelier “Hélianthe la vagabonde” Complexe sportif Vauquelin Maromme Catégories d’évènement: Maromme

Dans le cadre du forum des associations organisé par la ville de Maromme, Mon P’tit Atelier de la Cop21 de la Métropole Rouen Normandie vous propose une animation de fabrication de cookies pour sensibiliser aux économies d’énergies en utilisant des produits bio et locaux. Gratuit. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Animation réalisée par Les Vagabonds de l’énergie. Confection de cookies cuits dans un four solaire Complexe sportif Vauquelin Rue Ernest Danet Maromme Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T17:00:00

