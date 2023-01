Portes ouvertes d’un atelier de restauration de tableaux Atelier Hélia Nugier Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Portes ouvertes d’un atelier de restauration de tableaux Atelier Hélia Nugier, 1 avril 2023, Lambersart. Portes ouvertes d’un atelier de restauration de tableaux 1 et 2 avril Atelier Hélia Nugier Découvrez le métier de restaurateur de tableaux à travers la visite de l’Atelier Hélia Nugier, spécialisé dans les peintures, sur tout type de support. Atelier Hélia Nugier 126 rue du Bourg – 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France A l’occasion des JEMA, l’Atelier Hélia Nugier ouvrira ses portes au public pour une visite des lieux et une présentation du métier de restaurateur-conservateur des peintures. Vous pourrez poser toutes vos questions et échanger avec la restauratrice au milieu des oeuvres, certaines restaurées ou en cours de restauration.

Des démonstrations de certaines interventions pourront être réalisées. Situé au coeur de Lambersart, à deux pas de Lille, l’Atelier accueillera le public dans la limite de 5 personnes maximum simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Hélia Nugier

