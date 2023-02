Des artisans d’Art de St Maur atelier Helbecque Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Des artisans d'Art de St Maur 1 et 2 avril atelier Helbecque Plusieurs artisans d'Art réunis dans un atelier d'ébénisterie, afin de vous présenter leurs différents métiers : tapissiers, laqueur-doreur, vitrailliste, peintre en décors et ébénistes. atelier Helbecque 108 avenue Beaurepaire, 94 100 St Maur La Pie Saint-Maur-des-Fossés 94100 Val-de-Marne Île-de-France Plusieurs artisans, se réunissent à Saint-Maur pour vous présenter, en un même lieu, différents Métiers d'Art, alliant tradition et innovation : l'ébénisterie, la laque, la peinture décorative, le vitrail, la dorure, la tapisserie.

Vous pourrez découvrir les liens qui unissent ces métiers, les spécificités de chaque matériau ainsi que les différentes techniques mises en œuvre par ces artisans.

À l’écoute de leurs clients, particuliers comme professionnels, ils ont l’exigence du travail bien fait et le souci de répondre aux demandes, des plus simples aux plus prestigieuses.

Ils vous proposent une exposition de leur savoir-faire, créations et restaurations, au sein de l’atelier d’ébénisterie Helbecque.

