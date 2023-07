Exposition à l’Atelier Hector: Thibaut Boyer Atelier Hector Montcuq-en-Quercy-Blanc, 7 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Venez découvrir les peintures de Thibaut Boyer.

« Je crée des images figuratives qui tentent d’exprimer mon rapport poétique à la vie. C’est l’énergie du corps qui donne à mon écriture picturale sa forme et sa singularité. Je travaille à la gouache ou a l’acrylique sur papier ou sur toile à des formats qui vont du carnet de croquis aux grands formats. » Thibaut Boyer.

Atelier Hector

Come and discover the paintings of Thibaut Boyer.

« I create figurative images that attempt to express my poetic relationship with life. It is the energy of the body that gives my pictorial writing its form and singularity. I work in gouache or acrylic on paper or canvas in formats ranging from sketchbooks to large formats. » Thibaut Boyer

Venga a descubrir los cuadros de Thibaut Boyer.

« Creo imágenes figurativas que intentan expresar mi relación poética con la vida. Es la energía del cuerpo la que da forma y singularidad a mi escritura pictórica. Trabajo en gouache o acrílico sobre papel o lienzo en formatos que van desde el cuaderno de bocetos al gran formato. » Thibaut Boyer

Entdecken Sie die Gemälde von Thibaut Boyer.

« Ich schaffe figurative Bilder, die versuchen, meine poetische Beziehung zum Leben auszudrücken. Es ist die Energie des Körpers, die meiner Malerei ihre Form und ihre Einzigartigkeit verleiht. Ich arbeite mit Gouache oder Acryl auf Papier oder Leinwand in Formaten, die von Skizzenbüchern bis hin zu großen Formaten reichen. » Thibaut Boyer

