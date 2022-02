ATELIER HAUT LES MASQUES Montpellier, 24 février 2022, Montpellier.

Au temps de Molière le masque ne sert pas comme aujourd’hui à se protéger mais à se transformer. A la cour du Roi Soleil, il est là pour se cacher, changer d’identité et séduire. Pendant le carnaval, il sert à se travestir pour faire la fête et rire. Cet atelier invite à découvrir quelques personnages types de la Commedia dell arte, théâtre comique masqué, qu’on retrouve dans les pièces de Molière, et à fabriquer soi-même son masque de théâtre.

Atelier en 2 séances de 2 heures sur 2 jours consécutifs :

1er groupe : une séance le 24 février de 13h30 à 15h30 et une séance le 25 février de 10h30 à 12h30

2eme groupe : une séance le 24 février de 16h00 à 18h00 et une séance le 25 février de 14h00 à 16h00

L’inscription est valable pour l’ensemble des séances du groupe.

Atelier de fabrication de masques de théâtre avec le sculpteur de masque Alaric Chagnard

serv-educa.archives@herault.fr +33 4 67 67 37 22

