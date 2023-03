Mon atelier de couture dévoile ses dessous Atelier Happy Days, 1 avril 2023, Igny.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, j’ouvre les portes de mon atelier.

Pendant deux jours, les 1er et 2 avril, venez découvrir les coulisses d’un atelier de couture et les étapes successives du choix du tissu au vêtement terminé.

C’est l’occasion de décoder un jargon plutôt surprenant tel que « Zut, j’ai fait un mariage ou pire un oiseau » à moins de préférer coudre une queue de rat !

Les jeunes talents (dès 8 ans) profiteront d’ateliers découverte et repartiront avec leurs créations.

Entrée libre

Atelier Happy Days 6 rue Henri Dubois 91430 IGNY Igny 91430 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

cours de couture textile

